محافظ الفيوم يستقبل وفد شباب المنتدى الإفريقي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، 240 شابًا وفتاة من المشاركين بالمسابقة الفنية الإبداعية (أوسكار الإبداع الإفريقي) التابعة لمنتدى الشباب الإفريقي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، ويمثلون 28 دولة إفريقية، في إطار تفعيل قرارات منتدى الشباب الذى عقد بشرم الشيخ.

حضر مراسم الاستقبال الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور عبد الله الباطش بقطاع مكتب وزير الشباب والرياضة، وعصام عثمان بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، وحشد من الشباب من مختلف الدول الإفريقية المشاركة بالمسابقة.

تتناول المسابقة الفنية والإبداعية (أوسكار الإبداع الإفريقي) عدة مجالات وهى الأفلام القصيرة والغناء والعزف الفردي والتصوير الفوتوغرافي والزيتي والكاريكاتير والأفلام المتحركة والمعلومات الثقافية.

خلال اللقاء ألقى محافظ الفيوم كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، مؤكدًا العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى أهمية التبادل الفكري والثقافي بين مختلف الدول والأقطار.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات البيئية والسياحية والأثرية والتراثية مما يجعلها في مصاف محافظات الصف الأول، وقد أهلتها تلك المقومات لإقامة العديد من الفعاليات السياحية والترفيهية والرياضية على أرضها مثل مسابقة تحدى أبطال العالم الباراموتور (الخفاش الطائر)، والتزحلق على الرمال ويوم الصحراء العالمي ورالي الفراعنة للجري والمشي، ومسابقة الشراع وغيرها من الفعاليات، كما تهتم المحافظة بالحرف اليدوية البيئية والتراثية كصناعة الفخار والخزف وأعمال جريد النخيل والسعف والسجاد اليدوي وتعبئة وتغليف التمور.

وفي نهاية كلمته شكر المحافظ القائمين على التنظيم والمرافقين للوفد، آملاً أن يقضى الوفد أوقاتًا ممتعة على أرض محافظة الفيوم، وعقب ذلك استمع المحافظ لتساؤلات الشباب المشاركين وأجاب عليها في جو من المحبة والآخاء.