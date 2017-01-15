نائب محافظ البحر الأحمر يتفقد المدينة الصناعية بالغردقة

قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر يرافقها المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ظهر اليوم الثلاثاء، بتفقد المدينة الصناعية بالغردقة.

بحضور العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف وجدي رئيس مجلس مدينة الغردقة و عدد من المستثمرين.

أكدت «يسرا»، أنه تم تشييد هذه المنطقة كنوع من جذب الاستثمار الصناعي إلى المحافظة، مع وضع الضوابط و الاشتراطات البيئية التي تتوافق مع طبيعة المحافظة الساحلية.

وأضافت أن مشروع مجمع الصناعات بالغردقة سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تتراوح ما بين 300 مترًا و600 مترًا ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم أيضًا إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج، وكذلك المنتج للمستهلك، وتوفير خط مواصلات لنقل العمال من و إلى المدينة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم تشييد المدينة من خلال مبادرة رئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة. وأردف أنه سوف يتم الانتهاء قريبًا من تسليم الوحدات، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين.

يذكر أن مجمع المصانع الصغيرة بالغردقة يقام على مساحة 189 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ500 مليون جنيهًا، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، ويضم 218 مصنعًا صغيرًا .







