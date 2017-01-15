تحت شعار "جودة الهواء" محافظة الجيزة تحتفل بيوم البيئة العالمي

احتفلت محافظة الجيزة بيوم البيئة العالمي والذى يقام هذا العام تحت شعار "جودة الهواء "، وذلك خلال الندوة التي أقيمت بمركز شباب السلام بحي العمرانية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكدت نائب المحافظ خلال كلمتها على الاهتمام الكبير الذى يوليه محافظ الجيزة بالملف البيئي لما يمثله من أهمية حيوية للجيل الحالي ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لإلقاء الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة وتوعية مواطني المحافظة وخاصة المرأة والشباب والطلاب والأطفال، لتعديل السلوكيات والعادات بما يتناسب مع أهداف حماية الهواء الجوي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشارت نائب المحافظ إلى مجهودات المحافظة في مواجهة مصادر تلوث الهواء، وذلك من خلال اتخاذ عدداً من الإجراءات وتوجيهات من المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب، بالإضافة إلى حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019.