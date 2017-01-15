الشرقية تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للحد من إنتشار العدوي

ناقش الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية والسيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مع الأستاذة الدكتورة إيمان عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة والسكان ، والأستاذ مصطفي جمال عطية المدير الإداري لمبادرة ١٠٠ مليون صحة للحد من إنتشار العدوي ، مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية للحد من إنتشار العدوي والفيروسات الكبدية بمحال الحلاقة والكوافيرات وصالونات التجميل وعيادات الأسنان بالمحافظة والتي بدأت يوم الخميس الماضي ٠٧/ ١١/ ٢٠١٩ بعقد ندوات توعوية للحد من إنتشار الأمراض المعدية ، والتثقيف الصحي لتوعية العاملين بصالونات التجميل الرجالي والحريمي وعيادات الأسنان باعتبارها مناطق أساسية لنقل العدوى الفيروسية.



ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود أنه سيتم توزيع عدد من الهدايا على أصحاب صالونات التجميل والحلاقة الرجالي والحريمي تشمل بعض الأدوات المجانية منخفضة التكاليف ( فوطة – وشفرة – ماكنتوش – مقص - مشط) لتحفيزهم وتعميم إستخدامها مرة واحدة لكل متعامل داخل هذه الأماكن للتقليل والحد من إنتشار العدوى ، فضلاً عن وضع آلية من خلال مدخلي البيانات ليتم التأكد من قيام أصحاب محال الحلاقة والكوافيرات وصالونات التجميل وعيادات الأسنان بالتحليل في حملة 100 مليون صحة ودخولهم داخل المنظومة والتأكد من خلوهم من الأمراض الفيروسية ، ومن يثبت عدم إجرائه الفحص والتحليل سيتم تحويله مباشرة للفحص الإجباري ، وحرصاً على تقديم الخدمة بطريقة صحية سيتم وضع ملصق يحمل شعار (خال من الفيروسات الكبدية والمعدية) على أبواب محال الحلاقة والكوافيرات وصالونات التجميل وعيادات الأسنان التي قام أصحابها بحضور ندوات التثقيف الصحي وورش العمل وذلك لتحقيق الأمان للحاصل على الخدمة.