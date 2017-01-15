محافظ مطروح يتابع تنفيذ 12 قرار إزالة بمساحة 5500م2 بمدينة العلمين

فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إستعادة أراضى الدولة والحفاظ عليها ، واستمراراً لجهود محافظة مطروح في إزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذاً للموجة الثالثة عشرة فى إزالة التعديات



نظم مجلس مدينة العلمين برئاسة المهندس رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة العلمين و بالتعاون مع قسم شرطة العلمين حملة إزالة للتعديات على أراضى الدولة فى مهدها وتنفيذ 12 قرار إزالة لحالات تعدى بقرية سيدى عبد الرحمن بمساحة 5500م2 ، وذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ مطروح على استمرار إزالة حالات التعدي أول بأول وعدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على أراضي الدولة بنطاق محافظة مطروح ، والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة وإزالتها فوراً ،مع التشديد على المتابعة الميدانية اليومية لرؤساء المدن والقرى كلاً فى نطاقه لعدم السماح بأى حالة تعدى جديدة ،ومسئوليتهم عن الحفاظ على الأراضى وعدم الإعتداء عليها.

وناشد الغرابلى المواطنين عدم الشروع مستقبلاً فى أى إنشاءات على أراضى الدولة مع تحمل الجميع للمسئولية تجاه مواجهة هذه الظاهرة كخطوة هامة من أجل احترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة.



