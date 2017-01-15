محافظ أسيوط يعلن تشغيل مجمع مواقف أبنوب الجديد لتخفيف الزحام





أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تشغيل مجمع مواقف أبنوب الجديد بمدينة أبنوب استكمالًا لخطة المحافظة لتخفيف الزحام وإعادة هيكلة وتنظيم مواقف السيارات بمراكز المحافظة وتسيير الحركة المرورية بنقل سيارات الأجرة إلى المواقف المخصصة لها بالمراكز حيث تم نقل سيارات أجرة قرى بني محمديات والمعابدة والحمام وأبنوب - القاهرة إلى مجمع المواقف الجديد بمدينة أبنوب لتخفيف الزحام عن وسط المدينة وتسهيلًا على المواطنين.



وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى إدارتي المرور والمواقف بتنظيم الحركة المرورية للسيارات داخل وخارج مجمع الموقف الجديد وتحديد أماكن دخول وخروج للسيارات وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين والاهتمام بنظافة المواقف وتنظيمها كما كلف المحافظ مدير إدارة المواقف بنشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لاستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير.

وأشار صلاح عامر مدير إدارة المواقف إلى أنه تم الانتهاء من نقل جميع سيارت الأجرة إلى مجمع مواقف أبنوب الجديد الذي تم الانتهاء من تجهيزه وفقًا لتعليمات الوزير المحافظ مع تخصيص موقف استراتيجي خلف الموقف الحالي لاستيعاب أعداد كبيرة من سيارات الأجرة في حالة الزحام أوقات الذروة معلنًا إنه سيتم تنظيم حركة مرور مركبات التوك توك واستكمال حملات الترخيص وتحرير المحاضر والمخالفات الفورية للمخالف منها.



