وزير الري ومحافظ القليوبية يستقبلان رئيس موزمبيق

استقبل أ.د محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وأ.د علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية السيد / فليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمدينة القناطر الخيرية للقيام بجولة تفقدية لمعهد بحوث المياه ولاستعراض ما توصل إليه المعهد في تكنولوجيا المياه والصرف بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي .



بدأت الجولة بزيارة للمعامل المركزية للرصد البيئي والتي تقوم بإجراء جميع التحاليل الخاصة برصد الملوثات في المياه والتربة والنباتات والأسماك والتي تعد أول معامل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة في التحاليل البيئية من المنظمة الكندية لمعامل التحاليل البيئية(CAEAL)

وصرح وزير الموارد المائية والري خلال كلمته التي ألقاها أمام رئيس جمهورية موزمبيق أن مركز بحوث النيل بالقناطر الخيرية مؤسسة فريدة تقوم بإجراء وتطوير كل من البحوث النظرية والتطبيقية في مجال إدارة المياه في مصر ويمتلك المركز علماء ذات قدرات خاصة مواكبة للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة ويهدف المركز إلى دراسة الأسس والقواعد، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لوضع سياسات طويلة المدى في مجال توفير وتنمية مصادر المياه العذبة والمحافظة عليها من التلوث للوفاء باحتياجات البلاد.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها خطة محكمة لمتابعة كمية المياه ومتابعة المناسيب بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مركز للإنذار المبكر للفيضانات يخدم أكثر من 8 دول إفريقية وهو متخصص بالتنبؤ بالفيضانات والأمطار وغيرها من الأمور الأخرى.

وأوضح وزير الري سبل إدارة المياه وفرص تحويل التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية إلى فرص تحقق من خلالها التنمية، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين دول القارة الإفريقية وتبادل ونقل الخبرات فيما بينهم لمواجهه مشكلاتهم بأيدي شعوبها

من جهته أعرب محافظ القليوبية عن سعادته البالغة باستقبال رئيس جمهورية موزمبيق مشيراً إلى أهمية مدينة القناطر الخيرية كمدينة تتمتع بطبيعة خاصة وتسعي المحافظة إلى تطويرها ووضعها على الخريطة السياحية لتعود لسابق عهدها .

مضيفاً أن قضية المياه والحفاظ عليها وتوعية المواطنين بأهميتها والحفاظ على قطرة المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث من القضايا الهامة لافتاً أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات للتوعية بأهمية المياه ومواجهة السلوكيات الخاطئة من البعض والتي تؤدي إلى إهدارها وتوقيع غرامات على المخالفين وإقامة ندوات لتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية المياه



