محافظ الفيوم يشهد حفل تكريم المتحررين من الأمية الذي ينظمه مستقبل وطن

شهد اللواء عصام سعد ،محافظ الفيوم ،الاحتفال الذي نظمه حزب، مستقبل وطن ، لتكريم المتحررين من الأمية بنادي محافظة الفيوم بحضور المهندس عبد القادر الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم وسعد أمين مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وعدد من السيدات المكرمات وأعضاء الحزب



بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن أداء فصول محو الأمية ومراحلها , وتكريم الناجحين والناجحات في محو أميتهم.

وفي كلمته أكد محافظ الفيوم على ضرورة التكاتف وبذل جهود حقيقية على أرض الواقع للقضاء على الأمية مشيراً إلى أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع , وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما وجه المحافظ إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى في هذه الأعمال مؤكداً على دعم المحافظة لنماذج جديدة ذات كفاءات عالية فى كافة المجالات ،, وضرورة ربط خريجي محو الأمية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتنمية مهاراتهم وزيادة دخل الأسرة لإتاحة حياة كريمه للمواطنين

،, فيما أشار أمين الحزب بالفيوم إلى أن عدد فصول محو الأمية قد بلغ 12 فصل للسيدات مع إكسابهن بعض الخبرات وتعليمهن بعض الحرف في مجال المشروعات الصغيرة المختلفة ، مع إمكانية زيادة عدد الفصول خلال الفترة القادمة.







