"الفاو" تنظم دورة تدريبية لزراعة النخيل والزيتون في الأراضي المستصلحة

تنظم منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" دورة تدريبية في زراعة نخيل البلح والزيتون في الأراضي المستصلحة حديثا بسيوة تحت رعاية اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح؛ وذلك بالتزامن مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من استصلاح 30 فدانا ضمن100 فدان يتم استصلاحها بقرية عين زهرة بمنطقة أبو شروف بسيوة تمهيدا لتوزيعها على شباب الخريجين.

صرح بذلك اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوي رئيس مجلس مدينة سيوة خلال استقباله الدكتور حسين جادين رئيس منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بمصر والوفد المرافق له من مركز البحوث الزراعية والمكتب الفني الرئيسي لقطاع تطوير الري ضمن مشروع دعم الاستدامة للمياه وتحديث الري للمناطق المستصلحة حديثا والممول من منظمة الفاو، وبحضور ممثلي الإدارة الزراعية بسيوة ومشايخ وعواقل سيوة والمزارعين في نطاق مركز ومدينة سيوة بقاعة المؤتمرات بمركز الصناعات الحرفية.

وأضاف الحصيوي أنه تم مناقشة التحديات والمصاعب التي تواجه قطاع زراعة النخيل والزيتون بالواحة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، كما ستنظم "الفاو" أيضًا ورشة عمل تحت عنوان "زراعة وإنتاج الزيتون ونخيل البلح في الأراضي المستصلحة حديثا"؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية قطاع الزراعة والنهوض بزراعة النخيل والزيتون خاصة بمركز ومدينة سيوة.



