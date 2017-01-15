ندوات إرشادية عن المحاصيل الشتوية وطرق مكافحة سوسة النخيل بالداخلة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية عن المحاصيل الشتوية، وطرق مكافحة سوسة النخيل داخل مساجد مدينتي موط، والري التابعتين لمركز الداخلة، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وإشراف المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الزراعية بموط بالتعاون مع البحوث الزراعية بالداخلة.

أشار المرسي إلى أنه جرى عقد ندوة إرشادية في قرية "الهنداو" تناولت: المحاصيل الشتوية وأهم الإجراءات الواجب اتخاذها في تجهيز الأرض، وبرنامج التسميد والري، وموعد الزراعة المناسب للوصول بالمحصول لأعلى إنتاجية، وأعلى عائد اقتصادي، تحدث في الندوة الدكتور أنس حسين أحمد من قسم بحوث الشعير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بحضور المهندس سيد مدني محمود رئيس قسم الإرشاد بموط ولفيف من المزارعين.

وأضاف أن الإدارة الزراعية بموط بالتعاون مع كلا من: البحوث الزراعية بالداخلة، والمعمل المركزي لأبحاث نخيل البلح عقدت ندوة إرشادية بقرية العوينة عن العمليات التي تجري على رأس النخلة من تقليم، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها في تلك الفترة لتجنب الإصابة بسوسة النخيل، والحد من انتشارها، حاضر في الندوة الدكتور يوسف مصطفى من المعمل المركزي لأبحاث النخيل.



