محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الدهب

تفقد اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة ،منتصف ليلة أمس محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انقطاعات المياه بعدد من المناطق بالمحافظة

حيث تواصل محافظ الجيزة على الفور مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ومع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الجيزة لمياه الشرب للوقوف على أسباب مشكلة الانقطاعات والتي ترجع إلى وجود طحالب حول مرشحات محطات المياه مما يؤدى لانسداد هذه المرشحات والتي تتطلب غسيلها أكثر من مرة فى اليوم الواحد الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه أكثر من مرة على المناطق التى يتم تغذيتها من خلال المحطة .

وأكد راشد خلال تفقده المحطة أنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات .

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالجيزة بسرعة تنفيذ الاعمال لاستعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاعات .

ومن جانبه أوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن المشكلة موسمية تقلل معدلات وصول خدمة مياه الشرب خاصة للمناطق الواقعة بنهاية مواقع الخدمة .

مشيراً إلى أنه في إطار الاتفاق الذى توصل إليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة للمياه سيتم التنسيق لزيادة منسوب المياه للمحطات مما يقلل نسبة استقبال المرشحات لمثل تلك الملوثات ( الطحالب ) ويعيد معدل ضخ المياه لطبيعته وسوف يشعر المواطنين بتحسن الضغوطات تدريجياً .

لافتا انه تم استعادة العمل بالمحطات بطاقة 70 % وجارى العمل على مدار اليوم لرفع تلك النسبة لحين الوصول للمعدلات المعتادة .

رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .



