قافلة واعظات مجمع البحوث الإسلامية تواصل فعالياتها بالبحر الأحمر

تواصل فاعليات قافلة مجمع البحوث الإسلامية أعمالها بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر، وذلك ضمن جهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفى إطار تكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع المواطنين وتستمر أعمالها حتى يوم السبت المقبل.

وتعد هذه القافلة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، والتي تشارك فيها واعظات يقمن بالمرور على الأندية والمصايف والمستشفيات ومراكز رعاية الأحداث وأقسام الشرطة والمساجد ومراكز تنظيم الأسرة، وذلك بمشاركة الواعظات عبير صلاح ورحاب حمدي وأية سيد وسارة سلطان وحنان محمود وصفية عيد، ويمثلون عدة محافظات مختلفة وذلك برئاسة دكتور إسماعيل أبو الهيثم مدير إدارة الإعلام بمجمع البحوث وتحت إشراف دكتور نظير محمد الأمين العام للدعوة والإعلام الديني.

وأثني الشيخ أحمد زرد مدير لجنة الفتوي ومنطقة الوعظ بالبحر الأحمر على دور القافلة والتي تضمنت لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات في مراكز الشباب والنوادي الثقافية، وأيضًا بالمساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتوصياته، وفضيلة الشيخ وكيل الأزهر صالح عباس.

وأكد الدكتور نظير محمد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن القافلة تستهدف الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تركز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوًا نافعًا لنفسه ولغيره.