محافظ المنيا يبحث استعدادات زراعة وحصاد محصول القمح

أكد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، علي أهمية تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، في إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبدا لعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، و محمد حسين، وكيل مديرية التموين، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم.

كما شدد المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك علي أساس علمي ، بناءا علي المقررات السمادية والتركيب المحصولي طبقا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.

وجه المحافظ، كافة الجهات المعنية من البنك الزراعي والتموين والزراعة بالتنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بمحصول القمح والتي تظهر أثناء عمليات استلام وتوريد وتخزين القمح والعمل على تلافيها قبل بداية الموسم.

استعرض المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوي وتقديم كافة العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الحشائش، وموقف الأسمدة المدعمة، وخطة الإرشاد الزراعي، وقال إنه تم توفير 7 آلاف و 77 طن من تقاوي القمح وتوزيعها من خلال 346 جمعية تعاونية زراعية والإدارات الزراعية علي مستوي مراكز المحافظة، وإدارات إنتاج التقاوي.

وأضاف أنه تم تنفيذ 206 حقل إرشادي بمساحة 470 فدان علي مستوي مراكز المحافظة، لتوعية المزارعين بزراعة القمح علي مصاطب، مما يقلل التكلفة، ويزيد الإنتاج ودخل المزارع، وكذلك ترشيد نسبة استهلاك المياه بنسبة تصل إلي 25 %، جاء من أهمها 174 حقل إرشادي من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، و 26 حقل علي مساحة 290 فدان عن طريق مشروع ترشيد استخدام المياه لزراعة القمح علي مصاطب، و 6 حقول عن طريق مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة باستخدام الميكنة الحديثة ( السطارة) .

قال محمد حسين، وكيل مديرية التموين، إن ما تم زراعته من القمح لهذا الموسم يبلغ 235045 فدانا تقريبا بجميع مراكز المحافظة والظهير الصحراوي، واستعرض الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية.

وأوضح بهاء صالح، مدير عام الشئون التجارية والتخزينية بالبنك الزراعي المصري، أنه تم التعاقد علي توريد 200 ألف جوال جديد لتدعيم الأجولة الموجودة، لتوزيعها على المزارعين من خلال أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة.



