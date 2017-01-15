الشباب والرياضة بمطروح تنظم دورة تدريبية فى الغوص والإنقاذ

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تنظم مديرية الشباب والرياضة بمطروح دورة تدريبية للإنقاذ لعدد 23 مشارك وذلك بالتعاون مع فرق الجوالة بمراكز الشباب بالمحافظة مطروح و الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وذلك خلال الفترة من 12-16 يونيه الجاري بحمام السباحة بالنادي الإجتماعي بمدينة مرسى مطروح وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .
وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن عدد المتقدمين للدورة 35 مشارك اجتاز منهم الاختبارات عدد 23 مشارك وذلك للحصول على كارنيه وشهادة الإنقاذ.
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