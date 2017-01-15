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نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري

نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري

تاريخ النشر

ضمن جولاتها داخل مدينة الغردقة قامت الدكتورة يسراعطية نائب محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء بتفقد ميناء الغردقة البحري

حيث تفقدت النائبة موقع المول التجاري المزمع افتتاحه بالميناء، كذلك ساحة الانتظار الخاصة به.

 وكانت نائب المحافظ قد وجهت بالتنسيق بين إدارة الميناء ومجلس مدينة الغردقة بسرعة تجهيز ساحة الإنتظار للمول بالتناسب مع عدد المحال التجارية بداخله

رافق نائب المحافظ في جولتها اللواء سامح عبد العزيز مدير عام الميناء، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف وجدي رئيس مجلس مدينة الغردقة.


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