600 مليون جنيه دعمًا من صندوق تطوير العشوائيات لتطوير القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أهمية دور جهاز صندوق تطوير العشوائيات في دعم محافظة القاهرة على مدار السنوات الماضية في إقامة العديد من المشروعات على أرض المحافظة لتطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية سواء المناطق غير الآمنة أو الآمنة غير المخططة، والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وناقش عبد العال خلال الاجتماع مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بحضور نواب المحافظ ومسئولي المحافظة والصندوق، احتياجات المحافظة لتطوير القاهرة والمناطق العشوائية بها خلال خطة عام (2019 - 2020)، والتي تقوم على محورين أساسيين تطوير وتأهيل الطرق والحارات، وتحسين حياة المواطنين باستكمال الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية، وعمل مشروعات خدمية بالمناطق غير المخططة، مؤكدًا أن أعمال التطوير بالقاهرة تشمل كل أحياء القاهرة بلا استثناء وتوفير الخدمات اللازمة.

وأعلن المحافظ أن صندوق تطوير العشوائيات وافق على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي (2019 ــ 2020) من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية