رئيس الوزراء يتفقد مستشفى التأمين الصحي بالمنيا

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لمستشفى المنيا للتأمين الصحي، وذلك بصحبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

بدأ رئيس الوزراء زيارته للمستشفى بتفقد الأقسام التي تم افتتاحها في عام 2005 على مساحة 1710 م2، حيث أوضح مدير المستشفى أن المستشفى تسهم في تقديم رعاية طبية وعلاجية متميزة، وأنه تمتلك بنية تحتية تعمل بكفائه عالية تساير التطور العلمي، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى 230 سرير و8 غرف للعمليات، بالإضافة إلى 8 غرف للحضانات مجهزة بجهاز تنفس صناعي، وغيرها من الأجهزة الطبية الحديثة .

وأشار إلى أن المستشفى تضم أقسام الباطنة العامة، والعمليات بأنواعها المختلفة، كما تشمل جراحات الرمد والعظام والتجميل، والجراحة العامة، والعمود الفقري، وجراحات الأورام والأنف والأذن والنساء والتوليد، بالإضافة إلى قسم استقبال الطوارئ، وعيادة علاج الأورام، وكذا قسم للأطفال المبسترين، وقسم آخر لعناية القلب والتخدير.

وأضاف أن المستشفى تضم خدمات أخرى مثل لجنة الأورام، ولجنة القلب والأشعة وفروعها، بالإضافة إلى المعمل المركزي ووحدة الفيروسات والكيمياء، وأشار إلى أنه جاري تجهيز وحدة أسنان لذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة أهالي محافظات الصعيد امتدادًا من بني سويف وحتى أسوان، إضافة إلى وحدة معالجة الالتهاب الكبدي " فيروس سي" .

وأوضح مدير المستشفى أن قسم العمليات الكبرى متوقف حاليًا للتطوير، حيث تخصص العمليات الصغرى للطوارئ فقط لقسميْ الجراحة والعظام، مشيرًا إلى أن المستشفى بشكل عام يخضع حاليًا لأعمال تطوير، وتم إسنادها إلى جهاز الخدمة الوطنية منذ يونيو 2019، موضحًا أن نسبة المنتفعين بالتأمين الصحي بالمنيا تصل إلى 60% من سكان المحافظة تقريبًا، حيث يتردد عليها حوالي 150 حالة يوميًا.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع فريق التمريض، معربًا عن سعادته لاحتواء المستشفى على عدد كبير من المرأة العاملة التي تؤدي دورها في المجتمع وفي كل التخصصات، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حتى تقدم المستشفى خدماتها بكفاءة عالية للمرضى، مؤكدًا أنه سيتابع تلك التطورات بصورة دورية.



