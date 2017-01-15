الغرابلي يتابع الاستعدادات للعيد القومي لمطروح

عقد اللواء مجدي الغرابلي،محافظ مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة كافة استعدادات للعيد القومي الذي سيتم الاحتفال به هذا العام فى موعده فى 15 ديسمبر القادم الذي يوافق ذكرى معركة وادى ماجد وانتصارات أبناء الصحراء الغربية على الجيش الإنجليزي عام 1915 وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .



تم خلال الاجتماع استعراض كافة المقترحات والرؤى والترتيبات اللازمة للجهات المشاركة، ودور كل جهة ومظاهر الاحتفال فيما أكد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف الاستعدادات وتشكيل لجان لتوزيع الأدوار والمهام حتى يظهر الاحتفال على أكمل وجه وبالشكل اللائق بمحافظة مطروح وأهلها.

واوضح محافظ مطروح أنه سيتم العمل على إقامة احتفالات متميزة هذا العام بمشاركة أهالى المحافظة وإحياء ذكرى انتصارات أجدادهم على جيش الاحتلال الإنجليزي ، مع إحياء للتراث والبطولة التى غرستها تلك المعركة في نفوس أبناء مطروح،

وأشار محافظ مطروح إلى أن العيد القومي هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات من مظاهر وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لآهالي المحافظة بكافة المراكز والمدن خاصة مع وجود العديد من الإنشاءات والتطويرات والمشروعات الخدمية والاستثمارية الجديدة بجميع أنحاء المحافظة ، والحرص على تكريم رموز المحافظة فى مختلف المجالات ومشاركة جميع الأجهزة بالمحافظة والقيادات الشعبية من أبناء مطروح من عمد ومشايخ لتجهيزات الاحتفال بالذكرى الـ104لمعركة وادي ماجد .

كما وجه محافظ مطروح بضرورة مشاركة طلبة المدارس والجامعة بالمحافظة بمظاهر وفعاليات الاحتفال حتى تعرف الأجيال القادمة تاريخ بلادهم وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم .

وشدد اللواء الغرابلي فى نهاية الاجتماع على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وتضافر كافة الجهود والانتهاء من وضع التصور النهائى لبرنامج الاحتفال مع العمل على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة ودهان وتشجير بأماكن أقامة الفعاليات حتى تظهر المحافظة فى أبهى صورها لاستقبال لضيوف المحافظة خلال فترة الاحتفالات . .



