"تموين الوادي الجديد" يكثف حملاته التموينية على المخابز

كثفت مديرية تموين الوادي الجديد حملاتها التموينية على المخابز بتكليف من المهندس صلاح السيد مدير عام المديرية، وذلك لضبط جودة ومواصفات رغيف الخبز، من خلال المرور اليومي على المخابز العاملة في دائرة المحافظة في الفترتين الصباحية والمسائية.



وأسفر ذلك عن تحرير ثلاثة محاضر نقص وزن لعدد ثلاث مخابز بمدينة الخارجة، وتم تحرير محاضر لهم وتوقيع غرامات مالية فورية لهم حسب قرارات الوزارة.



وفى سياق متصل تفقد المهندس مصطفى عبد الخالق رئيس الرقابة التموينية بمدينة الداخلة، الحالة التموينية بقرية أسمنت ومركز الداخلة، وتم ضبط وتحرير عدد5 مخالفات متنوعه منها عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهاده صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمخبز القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات في حينه.





