محافظ الوادي الجديد : تركيب ٦ وحدات علاج جديدة عن بعد بقرى المحافظة

أكد اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تركيب ٦ وحدات علاج عن بعد جديدة بعدد من الوحدات الصحية بالقرى النائية وذات الكثافة السكانية وهي (المنيرة وبولاق بمركز الخارجة - الجديدة وغرب الموهوب بالداخلة - المكس بباريس - أبو هريرة بالفرافرة )

وأشار الزملوط إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات للكشف والتشخيص من خلال الأطباء والإستشاريين بالمستشفيات الكبرى والجامعية بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال الربط مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة. فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة ونقل الخبرات.

الجدير بالذكر أنه تم تركيب ٥ أجهرة علاج عن بعد كمرحلة أولى بمستشفيات الخارجة والداخلة العام وباريس والفرافرة وبلاط المركزي ليصل بذلك عدد الأجهزة التي تم تركيبها إلي ١١ جهاز على مستوى المحافظة



