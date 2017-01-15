وزيرالتنمية المحلية يلتقي محافظ المنوفية لبحث المشروعات التنموية

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمكتبه اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية ... حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتذليل أيه معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة .



وأكد اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أى مشكلات مشدداً على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الاسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع الى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وتابع اللواء شعراوى خلال اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تتجاوز 213 مليون جنيه والتي تضمنت مشروعات دعم البنية التحتية ، كما تابع مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والتى تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالى

كما بحث اللواء محمود شعراوى مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة ، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات ، كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة .



