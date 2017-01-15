توقيع الكشف الطبي المجاني على أكثر من ٦١ ألف مواطن بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان انتهت من تنظيم أخر قوافلها الطبية المجانية، والتي تم تنظيمها بقرية عزبة عبدالرحمن التابعة لمركز نجع حمادي يومي ٢٩ و ٣٠ ديسمبر الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد القوافل الطبية التي نظمتها المديرية خلال عام ٢٠٢١ إلى ٥٩ قافلة، تم خلالها توقيع الكشف الطبي ومنح العلاج مجانًا لعدد ٦١ الف و٢٦٣ مواطن، بالإضافة إلى تحويل ٥٨٠ مواطن إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٩١ مواطن، وإجراء فحوصات معملية لعدد ٣٤٦١ حالة، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي أن القوافل الطبية تم تنظيمها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك وفقًا لمدى احتياج القرى للخدمات الطبية، حيث تم توزيع القوافل الطبية بواقع (٩ قوافل بمركز دشنا، و٨ في كل من مركزي أبو تشت ونجع حمادي، و٧ في كل من مركزي فرشوط وقوص، و٦ بمركز الوقف، و٥ في كل من مركزي قنا وقفط، و٤ بمركز نقادة).

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصصات الطبية، كما تشمل القوافل ندوات للتثقيف الصحي حول الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي حضرها أكثر من ٥ آلاف مواطن.







