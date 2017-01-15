استكمال إزالة المناطق العشوائية بالشرابية ومصر القديمة

أعلن اللواء خالد عبدالعال ،محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة استكملت إزالات المناطق العشوائية فور انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك بمناطق الحكر القديم بالشرابية وكذلك منطقة المدابغ بمصر القديمة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس إزالة 10 عقارات بمنطقة الحكر القديم ونقل سكانها والبالغ عددهم 60 أسرة وتسليمهم وحدات سكنية بديلة بمشروع المحروسة (1) ليبلغ إجمالي عدد الأسر المنقولة إليها حوالي 400 أسرة حتى الآن بوحدات متكاملة الخدمات آمنة ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

ولفت إلى أن أجهزة حي مصر القديمة قامت بإزالة 6 مدابغ بمنطقة المدابغ بالتنسيق مع مديرية الأمن، ليصل إجمالي ما تم إزالته حتى الآن حوالي مائة مدبغة، وتم تعويض أصحابها حسب رغبتهم إما بمقابل مادي أو توفير بديل بمنطقة صناعات الجلود بالروبيكي.

وأضاف المحافظ بأن الدولة قامت بتوفير البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكي حيث تم توفير ورش ومدابغ وأراضي لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة. وأشار "عبدالعال" إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي علي مسطح 280 فدانا تقريبا وغابة شجرية على مساحة 830 فدانا للاستفادة من المياه المعالجة وهو الذي كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة نظرا لعدم وجود صرف صناعي وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم علي شبكات الصرف الصحي مما يؤدي إلي تدميرها .







