تحديد 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد

قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تحديد مجموع 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض في المحافظة للعام الدراسي 2019 / 2020.



وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه سيتم البدء في قبول أوراق الناجحين في الشهادة الإعدادية بداية من شهر يوليو المقبل للحاصلين على 225 درجة كحد أدنى؛ على أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء فترة التقديم.

وأضافت أنه سيتم قبول 150 طالبًا وطالبة من المتقدمين في 4 مدارس للتمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.