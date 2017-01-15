اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تحديد 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد

تحديد 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد

تاريخ النشر

قرر محمد الزملوط  محافظ الوادي الجديد تحديد مجموع 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض في المحافظة للعام الدراسي 2019 / 2020.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه سيتم البدء في قبول أوراق الناجحين في الشهادة الإعدادية بداية من شهر يوليو المقبل للحاصلين على 225 درجة كحد أدنى؛ على أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء فترة التقديم.

وأضافت أنه سيتم قبول 150 طالبًا وطالبة من المتقدمين في 4 مدارس للتمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content