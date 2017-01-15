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سكرتير عام البحر الأحمر يناقش آليات حماية البيئة والمكافحة المتكاملة

سكرتير عام البحر الأحمر يناقش آليات حماية البيئة والمكافحة المتكاملة

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عقد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة، ظهر اليوم الأحد ، بديوان عام المحافظة بالغردقة.

 جاء ذلك بحضور رؤوسا المدن، وجميع مديريات المحافظة (الصحة، والبيئة، والطب البيطري، والزراعة، وشركة المياه، الحجر الصحي)، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.

 خلال الاجتماع استعرضت المديريات أعمال الرصد الحشري، والمكافحة، كذلك التوعية الصحية للأهالي.

 أكد السكرتير العام أهمية تنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على البيئة، والحد من انتشار الأمراض بمدن المحافظة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، والإرشادات العامة من قبل (مديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة البيئة).

 ولفت إلى أنه لابد من المرور الدوري على جميع المناطق بمدن المحافظة لعمل حصر للمناطق المخالفة بيئيًا، والتي تساعد على نقل الأوبئة والأمراض، مؤكدًا سرعة التعامل مع هذه المناطق وتطهيرها.


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