محافظ قنا يعقد اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين بحضور المحاسب كمال شلبي السكرتير العام والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 300 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول علي مسكن واستخراج تراخيص أراضي و ندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه ) والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجله ، واكد الهجان أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع إلى الفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين

كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم



