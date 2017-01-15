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حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسنورس

حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسنورس

تاريخ النشر

شنت الأجهزة التنفيذية  لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم  بالتعاون مع أجهزة الشُرطة  عدة حملات مُكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

حيث  تم إزالة حالة واحدة على مساحة قيراط ، كما تم إزالة 3 حالات زراعات ومبانى على أراضى أملاك الدولة للمنتفعين الذين تقدموا بأوراق التقنين ولم يسددوا قيمة التقنين المستحقة بقرية منشأة طنطاوى ، الأولى على مساحة 6 أفدنة والثانية على مساحة 5 أفدنة والثالثة على مساحة 900 متر .

كما تم إزالة حالة تعدى بمدينة سنورس على مساحة 12 سهم ، إلى جانب ردم أساسات منزل على مساحة قيراط بقرية جبلة .

 


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