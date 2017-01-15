احتفال مطروح برأس السنة الهجرية الجديدة بمسجد التنعيم

احتفلت محافظة مطروح، برأس السنة الهجرية الجديدة بحضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، نائبًا عن السيد رئيس الجمهورية، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد التنعيم بمرسى مطروح.



وفى كلمته أكد الشيخ محمد يونس، مديرعام اوقاف مطروح، أنه مع مرور عام هجري واستقبال عام جديد، فاننا نستعيد معنى الهجرة التي حولت ضعف المسلمين قبلها إلى قوة، وقلتهم إلى كثرة وعزة ، مع الاخوة والترابط بين المسلمين وتآلفهم كما حدث بين المهاجرين والأنصار، تأكيداً للايمان الحقيقي فى قلوب صحابة الرسول الكريم،فكانوا رجالا سطروا أروع التاريخ رغم الإيذاء الكبير والمكائد لكن مع الصبر والتحمل ورعاية الله كان النصر لهم

وأن المرأة تستطيع أن تقوم بواجباتها في خدمة الإسلام رغم الظروف القاسية ،وأن حب الوطن من الإيمان مع تأثر الرسول بهجرته من مكة رغم حبه الشديد لها لنقتدي به في حب الوطن، وأن الهجرة الحقيقية اليوم من الشر إلى الخير ،لنهاجر بقلوبنا إلى النقاء والود وهجرة ما نهى الله عنه، داعيًا أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء.



