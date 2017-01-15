جامعة جنوب الوادي تختتم نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة

شهد أ.د عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، ختام نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة المقدم من شباب أعضاء هيئة التدريس، والذي جاء استنساخًا لفكرة نموذج محاكاة الدولة المصرية والتي شهدها خريجوا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالجامعة، بحضور أ.د محمد أبو الفضل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.



هذا وقد تم عقد 3 جلسات، وفي الجلسة الأولى تم مناقشة مقترح لإنشاء مركز أبحاث التنمية المستدامة وشارك بها رئيس الجامعة، والجلسة الثانية ناقش بها المتدربون مع ضيوف المنصة إنشاء مركزًا للحفاظ على الهوية البصرية والثقافية بجامعة جنوب الوادي، وشارك بها نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجلسة الثالثة تم فيها مناقشة إنشاء نادي الصحة واللياقة للسيدات بالجامعة.

الجدير بالذكر أن نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة بدء 15- 4 ـ 2019، وتطرق المتدربون لعدة موضوعات تنوعت بين المحاضرات النظرية في القيادة والإرادة والأمن القومي، وتخلل التدريب مجموعة من ورش العمل التدريبية، واستمر على مدى شهر ونصف، ويذكر أن فريق عمل نموذج محاكاة الجامعة المصرية يتكون من أ.د حسين عبدالباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور نجوى الهواري مدرس بكلية التربية وخريجة الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكلا من دكتور محمد رمضان، ودكتور محمد حمدي بكلية العلوم من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وشهد حفل الختام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمدربون والقمص بشوي ناروز وكيل مطرنية قنا والشيخ أحمد ريان إمام مسجد الجامعة وخريجي النسخة الأولى والثانية لنموذج محاكاة الجامعة المصرية.



