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محافظ الوادي الجديد يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالخارجة

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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد مدرسة المروة الإعدادية بالخارجة، وذلك للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020.

 والتقي المحافظ بالطلاب للاطمئنان على سهولة الامتحانات وعدم وجود أي شكاوى أو عقبات تعوق سيرها، كما تأكد من مدى الانضباط والنظام داخل اللجان وتوافر كل سبل الراحة التي تتيح المناخ الملائم للطلاب وأداء الامتحانات بسهولة ويسر


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