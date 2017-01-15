مراكز المنيا تزيل 505 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 505 حالة خلال اليوم الثاني لتنفيذ الموجة الــ14 من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي تستمر في الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.



وأضاف المحافظ أنه تم إزالة واسترداد 505 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة منها 380 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 24173 مترًا مربعًا، و125 حالة إزالة زراعة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة جميع التعديات.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة، بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الــ14 لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، وحالات التقنين الحاصلة على أذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة، بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.