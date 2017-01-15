إقبال كبير على التصويت في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف إقبالًا كبيرًا على التصويت من قبل التجار الذين توافدوا منذ التاسعة من صباح اليوم على مبنى الغرفة التجارية بمدينة بني سويف في ظل حالة من الهدوء وتحت إشراف قضائي ومتابعة من لجنة وزارة الصناعة والتجارة.

حيث شهدت لجان المراكز الإدارية السبعة ولجان بندر ومركز بني سويف إقبالًا ملفتًا للمرة الأولى منذ سنوات وسط تنافس كبير بين قائمتي "المستقبل والتطوير والتغيير" بمشاركة 12 الفا و 460 عضوا لهم حق التصويت لاختيار سبعة من بين الـ 15 مرشحا في 13 لجنة بينهم 4 لجان في بندر ومركز بني سويف والأخرى موزعة على المراكز الست الإدارية.

أقيم سرادق للناخبين ومؤيديهم أمام مبنى الغرفة التجارية بحي مقبل بمدينة بني سويف بحضور أحمد معروف مدير الغرفة ومحمد حميده العضو الإداري بالغرفة، علاوة على قيام موظفي الغرفة باستخراج أرقام الناخبين من أجهزة الحاسب الآلي ومعاونتهم للحصول على بياناتهم الانتخابية.

ويتنافس 15 مرشحا من خلال قائمتين إحداهما للنائب الأول للمجلس الحالي وقائمة أخرى جديدة للفوز بـ 7 مقاعد في المحافظة، على أن يتم تعيين 7 آخرين فيما بعد؛ حيث تجرى الانتخابات داخل 12 لجنة 4 منها في مركز ومدينة بني سويف ولجنتان بكل من مركزي إهناسيا والواسطى ولجنة في كل من مراكز الفشن وببا وسمسطا وناصر.

يذكر أن 13 مرشحا من إجمالي 28 مرشح قد تقدموا بتنازلهم عن الترشيح إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات في الأيام الأخيرة أبرزهم رجاء عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي ومعه عدد من رموز الغرفة القدامى منهم أبو بكر المغربي وطه عبده وحسن عبد الرحمن، بينما شهدت الانتخابات وجودًا قويًا للمرأة ممثلة في عزة محمد أحمد والتي تحظى بتأييد كبير من التجار ومن الشباب والسيدات اللاتي تواجدن منذ الصباح الباكر؛ حيث إنها المرة الأولى التي توجد فيها السيدات في انتخابات الغرفة التجارية بهذا الحشد.



