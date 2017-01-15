محافظ الفيوم يشدد على إنهاء جميع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه لجان تقنين أراضي أملاك الدولة من إجراءات تجاه هذه الخطة.

بحضور كل من: اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد حافظ مدير أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة أوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 وتطبيق لائحته التنفيذية.

قال محافظ الفيوم إنه تم عمل حصر لكلا من: جميع العقود التي تمت توقيعها، وجميع طلبات التقنين بدائرة كل مركز، بحيث تتم معاينة الطلبات بمعرفة مجلس كل مدينة، مؤكدًا زيادة عدد لجان المعاينات حتى تنتهي من جميع الطلبات المقدمة خلال الأسبوع القادم، على أن تبدأ تلك اللجان بالمساحات الكبيرة.

هذا وقد وجه رؤساء المدن والمراكز بإعطاء ملف التقنين أولوية كبيرة للانتهاء من المعاينات في أقرب وقت، وكذلك حصر كل الطلبات التي تمت رفضها بمعرفة الوحدة المحلية، وإعادة معايناتها على الطبيعة بمعرفة اللجان المختصة بحيث يكون كل رئيس مجلس مدينة مسئول عن جميع الإجراءات الخاصة بهذا الملف في نطاق مركزه.



