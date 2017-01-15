حملة مكبرة وجولة ميدانية لإزالة الاشغالات بمركز أبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة المتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية ومدى جودة تقديمها للمواطنين بمركز أبوتيج والقرى التابعة لها مشدداً على بذل مزيد من الجهد وتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة الاشغالات والمرافق من الشوارع والميادين الرئيسية.



وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والأحياء وشرطة المرافق ومنع الباعة الجائلين من التعدي على حرم الطريق على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة حملة مكبرة وجولة ميدانية على عدد من المنشآت والقطاعات الخدمية بمركز أبوتيج حيث تفقد السكرتير العام المساعد الوحدة المحلية ومستشفى الغسيل الكلوى بالنخيلة للإطمئنان على الأداء ومدى تقديم الخدمات للمرضى وتوافر الأجهزة والأطباء فضلاً عن توافر صناديق النظافة في النخيلة بالاضافة إلى حملة مكبرة لرفع اشغالات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة والمحال التجارية وإزالة أي معوقات لحركة المارة بالطريق واعادة الانضباط للشارع بمركز أبوتيج وتطبيق القانون دون محاباة وتحرير محاضر حيال المخالفين والمتعدين.



