محافظ الجيزة: 124 شاشة لعرض مباريات الأمم الإفريقية بالمحافظة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تخصيص 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق، لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 مجانًا بدون أي مقابل مادى.



وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور.

وأضاف أنه يجب التأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة، والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.

وحددت محافظة الجيزة أماكن الشاشات بالميادين ومراكز الشباب بـ "المشابك وخرطة عاصم وكفر طهرمس وصفط اللبن، ومركز شباب مصر بحي بولاق الدكرور، ومراكز شباب جزيرة الدهب وساقية مكي والمنيب، وإمبابة بأحياء جنوب وشمال، ومراكز شباب نادى وراق الحضر ووراق العرب، وطناش وجزيرة محمد وجزيرة الوراق بحي الوراق".

ومراكز شباب مدينة الصف وجنوب الصف، وبمراكز شباب وميادين البدرشين، بالإضافة إلى مراكز شباب ومناطق أوسيم والبراجيل وأبو النمرس، ومراكز شباب بمناطق ناهيا وكرداسة والحوامدية وبنى مجدول والمعتمدية وأبو رواش، ومراكز شباب منشأة القناطر، ومراكز شباب مركز ومدينة العياط، ومراكز شباب مركز ومدينة الواحات، ومراكز شباب الشيخ زايد وبمنطقة الحى السادس بمدينة أكتوبر.



