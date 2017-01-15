سكرتيرعام المنوفية يبحث تنفيذ إقامة مهرجان المنوفية للتسوق والترفيه

في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له بالمحافظة، عقد اليوم، الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا لمناقشة وبحث تنفيذ إقامة مهرجان المنوفية للتسوق والترفيه، وذلك في الفترة من 1يوليو وحتى 25 سبتمبر2019 بالتعاون مع وكالة الشرق الأوسط للإعلام العربي، بحضور ممثلين من وكالة الشرق الأوسط ومديري إدارات التعاون الدولي والاستثمار والعلاقات العامة والسياحة والإعلانات والصناعات الحرفية وإدارة المجالس بالديوان العام.



حيث تم مناقشة آليات تنفيذ مهرجان المنوفية للتسوق والترفيه بالمحافظة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى للمحافظة من المهرجان من جميع النواحي الفنية والتجارية والرياضية والاستثمارية بما يعود بالنفع على جميع أبناء المنوفية ومواردها والعمل على الارتقاء بالمحافظة بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

هذا وقد أكد السكرتير العام للمحافظة على حرص المحافظة على استغلال كل الفرص الاستثمارية بما يعود بالنفع على شباب المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان يعد فرصة تسويقية جيدة لجميع المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة، كما سيتضمن المهرجان العديد من الأنشطة منها نشاط رياضي سيتم من خلاله اكتشاف عدد من المواهب الرياضية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة وعضوية كلاً من مديري إدارة التعاون الدولي والاستثمار والعلاقات العامة والسياحة والإعلانات والصناعات الحرفية وإدارة المجالس بالديوان العام، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على مهرجان المنوفية للتسوق والترفيه وتقديم العون والمساعدة للوكالة المنظمة لفعاليات المهرجان والتعاون معها في الإعداد لتلك الفعاليات وتذليل أي عقبات لإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.