محافظ الجيزة يشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية بمسجد الكواكبي

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة، برأس السنة الهجرية بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بحي العجوزة

بحضور اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والمهندس محمود فوزي ، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور أمين عبد الواجد مدير

مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمواطنين من أهالى المنطقة

بدأت الاحتقالية بتلاوة أيآت من القرأن الكريم ثم كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة ، واختتمت الاحتفالية بالإبتهالات الدينية.



