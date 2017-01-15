محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة "ابانوب"الشهيد بحادث العريش الإرهابي

قدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المجند " ابنوب ناجح مرزق عطية " بالسرادق المقام بمسقط رأسه بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية والذى استشهد فى الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الاكمنة الامنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.



رافق المحافظ – خلال تقديم واجب العزاء – المقدم محمود صبحى نائب المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ محمد الأمين وكيل مديرية أوقاف أسيوط ولفيف من ائمة الاوقاف ورجال الدين المسيحى ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز .

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه كل أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد وإطلاق اسمه على أحد مدارس مركز القوصية تخليداً لذكراه داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين و أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة .