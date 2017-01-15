وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يتفقد أحد الحقول الإرشادية لزراعة القمح

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، يرافقة الدكتور أحمد علي بمركز بحوث القمح، زراعة القمح على مصاطب بأحد الحقول الإرشادية على مساحة 5 أفدنة بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، من خلال إنشاء مصاطب بعرض من 100 إلى 120 سم، وذلك إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.



جدير بالذكر أن زراعة القمح على المصاطب تتميز بكفاءة عالية في الحصول على محصول عالي ولها فوائد كبيرة منها: توفير التقاوي المستخدمة في الزراعة من 25% إلى 40% من الكمية الموصي بها، وتوفير مياه الري نحو 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة إحكام الري، وكذلك انخفاض كمية المياه المستخدمة في الري مما يؤدي ذلك إلى الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة إنتاج المحصول.

هذا بإلاضافة إلى أن الزراعة على المصاطب تؤدي إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الري، وزيادة حجم السنابل، وكذلك زيادة وزن الحبوب، مما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلي.



