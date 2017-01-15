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خطه لتطوير المساجد المشيدة بالطوب اللبن بمحافظة الوادي الجديد

خطه لتطوير المساجد المشيدة بالطوب اللبن بمحافظة الوادي الجديد

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أكد سيد عبد المجيد، مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، أن المديرية تعمل حاليًا على إحلال وتطوير المساجد القديمة المشيدة بالطوب اللبن بجميع قرى ومدن المحافظة، حفاظًا على سلامةالمصلين، وذلك فى ضوء خطة الوزارة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

 

قال مدير الأوقاف، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المديرية تتولى حاليًا إنشاء وإحلال وتجديد كل من مساجد (النبوي المهندس بالخارجة، والشركة 17 بالخارجة، والمروة بالخارجة، والشيخوالي بالداخلة، واللواء صبيح بالفرافرة، والنشوانى بالداخلة)، مضيفًا أن هناك عددًا من المساجد الأخرى تم وضعها ضمن خطة الإحلال والتطوير.

 

وأوضح أن المحافظة يوجد بها 395 مسجدًا حكوميًا تشرف عليهم مديرية الأوقاف دعويًا وماليًا، كما يوجد 190 مسجدًا أهليًا تشرف عليهم المديرية إشراف دعوي فقط، مضيفًا أن جميعالمساجد يجري صيانتها بالكامل، ورفع تقرير للوزارة بكل احتياجاتها


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