يونس يواصل جولته لمتابعة لجان الثانوية الأزهرية بحلايب وأبو رماد

يواصل فضيلة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية،ومتابعاته المكثفة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمدن الجنوب ، حيث تفقد صباح اليوم الأحد ، لجنة الشيخ أبو النور زهير الإعدادي الثانوي للفتيات بأبو رماد ، للاطمئنان على سير اللجان وانتظامها.

ثم توجه فضيلته لمتابعة سير لجنة معهد الشيخ سليم البشرى بنين بإدارة حلايب ، وعقبها متابعة اللجنة التى تؤدى أعمالها بمدرسة ابن زهير التابعة لمديرية التربية والتعليم وأشاد فضيلتهبانضباط وهدوء اللجان والتزامها بالتعليمات والضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات.

كما تفقد فضيلته مركز توزيع الأسئلة بإدارة حلايب ، ويذكر أن امتحان اليوم كان فى مادة الجغرافيا للقسم الأدبى.



