غدًا... إعلام القليوبية يحتفل بعيد الشرطة ال 68

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات غدًا الأربعاء، احتفالية شعبية وجماهيرية كبرى بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين، بمشاركة عدد من التنظيمات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، تحت عنوان "شرطة قوية لأمن الوطن"، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، مؤكدًا أنه تم الإعداد لهذا الاحتفال بمنتهى الدقة وبتنسيق بين مركز الإعلام ومركز النيل، مضيفًا أنه سوف يشارك في الاحتفال اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان النائب الأول لمحافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة.

وأشار "عرفة" إلى أنه تم تجهيز عروض فنية تجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، ويشرف على الاحتفالية فريق عمل يضم الإعلاميتان منى الحديدي مدير مركز الإعلام، وريم حسين مدير مركز النيل، والدكتورة أمل وجيه قنصوه مفوض عام جمعية ثمار الخير.

وأوضح مدير عام إعلام القليوبية أن عيد الشرطة يُعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال.



