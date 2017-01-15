محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وقال المحافظ في برقيته : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق".

وأضاف محافظ سوهاج: " إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من الرخاء .

وفي ذات السياق أرسل الدكتور محافظ سوهاج، برقيات التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العام الجديد



