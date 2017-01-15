شاشات عملاقة لعرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية في مراكز الشباب

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأنه تم إتاحة 19 مركزًا للشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض عملاقة

لمشاهدة مبارياتبطولة كأس الأمم الافريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه الحالي إلى 19 يوليو المقبل ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.

كلّف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد سُرور، بتجهيز الأماكن التي تمت الموافقة عليها بالشكل الذي يسمح باستقبال عدد أكبر من المواطنين

لمتابعة فعاليات البطولة، وتشجيع المنتخب المصري الذي يتنافس في المجموعةالأولى، والتي تضم (زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا) بجانب منتخبنا

الوطني.





ومن جانبه، أوضح سُرور أنه جاري تجهيز مراكز شباب(العبور، نادي الشباب الرياضي، مدينة بني سويف النموذجي، الساحة الشعبية)،

وفي الواسطى مراكز شباب: (المدينة، الميمون، قمن العروس)، ومراكز شباب: (ناصر،بني عدي، أشمنت)، وفي ببا مركزي شباب: (مدينة ببا،صفط، راشين)، ومركزي شباب: (الفشن، اقفهص)، ومراكزشباب: (سمسطا، دشطوط، الشنطور، ومراكز: (اهناسيا، قاي، العواونة).

كما سيتم تجهيز 88 مراكز شباب أخرى ودعمها بشاشات عرض صغيرة، وأجهزة تليفزيون، ومقاعد إضافية لإتاحة الفرصة أمام المتابعين والمهتمين من المواطنين والشباببمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصري في البطولة القارية، التي تعد من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم في لعبة كرةالقدم.



