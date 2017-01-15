محافظ المنوفية يوجه بإنهاء جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعًا بحضور سكرتيرعام المنوفية، ووكيلا وزارتي التربية والتعليم والصحة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وذلك للاطمئنان على حالة المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020.

شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد التام لجميع المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والتأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمعامل، وكذلك الانتهاء من حصر العجز والزيادة في عدد المعلمين قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى وضع الجدول الدراسي وتشكيل اللجان بالمدارس.

وجه «عباس» بضرورة التنسيق بين مديري الإدارات التعليمية، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لرفع كل صناديق القمامة وإزالة جميع المخلفات حول أسوار المدارس، وكذلك الباعة الجائلين من الخارج، وكل مايعوق سير العملية التعليمية ويؤثر على أمن وسلامة وصحة الطلاب.

مكلفًا بالمرور اليومي الميداني لمتابعة الأمور على أرض الواقع وحل المشاكل الموجودة بالمدارس على الطبيعة ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وتفعيل مبدأ الثواب العقاب على جميع العاملين بما يحقق العدل والانضباط وحسن سير العملية التعليمية .

كما أكد المحافظ أهمية بناء منظومة تعليمية جديدة ومتطورة مع النظم التعليمية العالمية، فالتعليم هو المحرك الأساسى فى تقدم المجتمعات.



