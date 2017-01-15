شون وصوامع المنيا تستقبل 320 ألف طن قمح

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 320 ألف و284 طن و287 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى يوم الثلاثاء 11 يونيه الجاري.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم توريد 153 ألف و528 طن و306 كيلو بالبنك الزراعي، 47 ألف و633 طن و810 كيلو بقطاع المطاحن، و106 ألف و938 طن و737 كيلو بالقابضة للصوامع، و4 آلاف و485 طن و20 كيلو بمصر العليا، و7 آلاف و698 طن 414 كيلو لإحدى الشركات.

وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.