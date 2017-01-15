لجنة من الأزهرلمعاينة نواة فرع الجامعة بالوادي الجديد





يستقبل مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لجنة من الأزهر الشريف، لمعاينة المباني والمنشات التي جري الاتفاق عليها مع محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتكون نواة لفرع جامعة الأزهر بمدينة موط بمركز الداخلة.

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالوادي الجديد، أن اللجنة ستتفقد المنشات والتي ستجري إقامة فرع الجامعة من خلال استغلال بعض المبانى التابعة للمحافظة والتي لا تزال خاوية دون استغلال .

ولفت عبدالقادر، إلى أن المحافظة ستعمل على توفير عدد من المنشآت المختلفة غير المستغلة، لتأهيلها واستخدامها فرعا للجامعة، وأن المحافظة لا توجد لديها أية موانع للتنازل عن هذه المباني لصالح المشروع، موضحا أن اللجنة التى شكلها الإمام الأكبر، ستقوم بزيارة مدينة الداخلة لمعاينة هذه المنشآت وتعد بشأنها تقارير بمدى صلاحيتها وقدرتها على استقبال المشروع القومي الضخم، مشيرًاً إلى أنه سيجري إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإضافة إلى سكن للطالبات المغتربات.

وكان قد أعلن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالوادي الجديد، يوم 8 أكتوبر الماضي، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أبدي ترحيبه بفكرة إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد، وقرر الإمام الأكبر، تشكيل لجنة لمعاينة المواقع التى جري توفيرها بمدينة الداخلة بالوادي الجديد لإنشاء الفرع الجديد بالإقليم.



