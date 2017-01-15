افتتاح حديقتين للأطفال بمركز الفرافرة بالوادي الجديد

افتتح اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حديقتين للأطفال بالمدينة، وذلك ضمن خطة التطوير وتحسين البيئة التي تنفذها الوحدة المحلية



وقال الفحام إن الحديقتين مخصصتان للأطفال، وكل حديقة مقامة على مساحة 7000 متر مربع، في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإقامة حدائق ومتنفسات عامة للمواطنين



وأضاف الفحام أن هناك خطة موسعة لتطوير الحدائق العامة الموجودة بالمركز، وطرحها أمام المستثمرين بهدف تشغيلها وخلق فرص عمل للشباب، كما يجري أيضًا تطوير مراكز الشباب



جدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد كلف الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بحصر جميع الحدائق والمتنزهات المؤجرة لمراجعة خطة تطويرها ومدى جدية مستأجريها في تقديم خدمة ترفيهية للمواطنين,كما وجه بضرورة التأكد من التزام مستأجري هذه الحدائق بالخطة الزمنية لتشغيلها وتطويرها، لخلق متنفسا ترفيهيا واجتماعيا لأبناء المحافظة لممارسة الأنشطة المختلفة، وخاصة في فصل الصيف.





