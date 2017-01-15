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كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي تستعد لتقييم مشروعات تخرج طلابها

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي تستعد لتقييم مشروعات تخرج طلابها

تاريخ النشر

 

 

تعتزم كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي القيام بتقييم مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة  يومي 15و16يونيو الجاري.

 وقد قامت الدكتورة هالة نوفل عميد الكلية بتقديم الشكر لرئيس الجامعة ولإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة على ما قدموه من جهد في مشروعات التخرج  لافتة أن الكلية تقوم بتنفيذ عدد من  الأنشطة التي من خلال أنشطة وفعاليات وورش عمل تدريبية وندوات توعوية ومؤتمرات ومهرجانات لتنشيط السياحة ودعم السياحة في جنوب الصعيد.

 وأكدت نوفل أنه يتم تدريب الطلبة والطالبات على أحدث ما أفرزه الإعلام الجديد باتباع أحدث النظريات الإعلامية الحديثة لإعطاء الطلبة الفرصة لإنتاج مجموعة من الأعمال المتنوعة حتى يتسنى لهم الإندماج مع الواقع العملي قبل التخرج 

 


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