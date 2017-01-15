نائب محافظ الأقصر يعقد لقاء«اليوم المفتوح» لبحث احتياجات المواطنين

ترأس محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعي لخدمة المواطنين بعنوان «اليوم المفتوح»، في مقر ديوان عام المحافظة، لبحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.

استمع عبد القادر لعدد من المشكلات الخاصة بالمواطنين، وقام بحلها بشكل فوري، حيث تنوعت المشكلات بين الصحة، والتعليم، والمرافق والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، بحضورعدد من وكلاء الوازرات المختلفة بمحافظة الأقصر.

جدير بالذكر أن، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يحرص على انعقاد يوم المواطن بصفة دورية، يوم الإثنين من كل أسبوع.



